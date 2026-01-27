Фицо назвал срок завершения конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, по его мнению, военный конфликт на Украине завершится не позднее 1 ноября 2027 года.
Как сообщает издание Hlavné Správy, словацкий лидер выразил уверенность, что после окончания боевых действий европейские страны поспешат восстановить экономические связи с Россией.
«Все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес», — отметил он.
Фицо также подчеркнул, что разрыв с российскими энергоресурсами является самоубийственным для Европы, и эту точку зрения, по его словам, разделяют многие немецкие и другие политики ЕС.
Своё предположение о дате окончания конфликта он высказал в связи с планами Евросоюза полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
Ранее сообщалось, что Британия увеличила число своих военнослужащих на Украине.
