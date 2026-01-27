Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку остановить помощь США в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.
«В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить. Если его изберут, США больше не будут помогать Ираку», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Отметим, Нури аль-Малики был премьер-министром Ирака с 2006 по 2014 год. В январе 2026-го его снова выдвинули на этот пост.
Ранее Дональд Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100%, если страна заключит сделку с Китаем.
