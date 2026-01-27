Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ираку остановить помощь США

Дональд Трамп заявил, что США не будут помогать Ираку, если премьер-министром станет Нури аль-Малики.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку остановить помощь США в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.

«В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить. Если его изберут, США больше не будут помогать Ираку», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Отметим, Нури аль-Малики был премьер-министром Ирака с 2006 по 2014 год. В январе 2026-го его снова выдвинули на этот пост.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100%, если страна заключит сделку с Китаем.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше