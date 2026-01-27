Дания готова изменить соглашение с США 1951 года, но не хочет отдавать Гренландию

«Идея предоставления суверенитета — это красная линия, которую Дания и ее европейские союзники не переступят. Она высоко оценила договор 1951 года, но не исключает возможности его пересмотра в рамках дискуссий, которые продолжаются между датскими и американскими официальными лицами уже несколько месяцев», — сказала Фредериксен в интервью изданию The New York Times (NYT), добавив, что генсек НАТО Рютте не имеет полномочий на ведение подобных переговоров от имени Дании.