Дания готова изменить соглашение с США 1951 года, но не хочет отдавать Гренландию

Дания может обновить соглашение об обороне Гренландии, но не намерена передавать США суверенитет над островом. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
«Идея предоставления суверенитета — это красная линия, которую Дания и ее европейские союзники не переступят. Она высоко оценила договор 1951 года, но не исключает возможности его пересмотра в рамках дискуссий, которые продолжаются между датскими и американскими официальными лицами уже несколько месяцев», — сказала Фредериксен в интервью изданию The New York Times (NYT), добавив, что генсек НАТО Рютте не имеет полномочий на ведение подобных переговоров от имени Дании.
Накануне заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что благодаря «искусству заключать сделки» Дональда Трампа Вашингтон достигнет всех своих целей в Гренландии, не понеся при этом финансовых потерь.
Тем временем Дания перебросила в Гренландию дополнительный военный контингент.
Также Дания официально обратилась к НАТО с просьбой уделить приоритетное внимание Арктическому региону.