Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме фотографию, которую ему прислал российский лидер Владимир Путин после августовского саммита на Аляске. Об этом сообщают российские СМИ.

Трамп разместил фото с президентом России в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме фотографию, которую ему прислал российский лидер Владимир Путин после августовского саммита на Аляске. Об этом сообщают российские СМИ.

«Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию, которую ему прислал российский лидер Владимир Путин после исторического саммита на Аляске в августе», — пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Подлинность установлена на основе анализа снимков из резиденции.

Фотография размещена в вестибюле, который соединяет Западное крыло Белого дома с личной резиденцией американского президента. Композиция и формат полностью совпадают с тем снимком, который Путин направил Трампу после саммита и который глава Белого дома демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа. Прямо под этим снимком размещено другое фото в рамке, где Трамп держит за руку свою внучку.

Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа и были посвящены путям урегулирования украинского конфликта. По итогам встречи оба лидера оценили диалог положительно. Российский президент тогда заявил о возможности довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность Москвы в долгосрочном урегулировании.

