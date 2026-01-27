Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным

Фотография размещена в вестибюле, который соединяет Западное крыло Белого дома с личной резиденцией американского президента. Композиция и формат полностью совпадают с тем снимком, который Путин направил Трампу после саммита и который глава Белого дома демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа. Прямо под этим снимком размещено другое фото в рамке, где Трамп держит за руку свою внучку.