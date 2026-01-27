Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным

Агентство РИА Новости установило, что фотография, отправленная президентом России Владимиром Путином американскому коллеге Дональду Трампу после их исторической встречи на Аляске в августе, теперь размещена в Белом доме.

Агентство РИА Новости установило, что фотография, отправленная президентом России Владимиром Путином американскому коллеге Дональду Трампу после их исторической встречи на Аляске в августе, теперь размещена в Белом доме.

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в социальной сети X снимок, на котором видно, что совместное фото двух лидеров, сделанное во время саммита, висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией президента США. На опубликованном кадре видно, что под фотографией саммита расположен ещё один снимок в рамке, где Трамп держит за руку свою внучку.

Агентство отмечает, что размер и композиция размещённого в Белом доме фото полностью соответствуют тому снимку, который Путин отправил Трампу и который американский президент демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил об «очень хорошем» развитии событий по Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше