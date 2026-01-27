Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала слова Навроцкого глумлением над памятью жертв Холокоста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления президента Польши Кароля Навроцкого, который высказался о роли советских солдат в освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Захарова назвала эти слова глумлением над памятью жертв Холокоста.

Источник: Life.ru

«Это глумление над памятью жертв Холокоста», — приводит комментарий дипломата ТАСС.

Ранее Навроцкий выступил на памятной церемонии, посвящённой годовщине освобождения Освенцима. Он признал вклад Красной армии в освобождение лагеря. Но одновременно возложил на СССР ответственность за Холокост. Президент Польши также заявил, что Советский Союз виноват в начале Второй мировой войны. По его мнению, это привело к трагедии Холокоста.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше