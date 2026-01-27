Захарова назвала слова Навроцкого глумлением над памятью жертв Холокоста

«Это глумление над памятью жертв Холокоста», — приводит комментарий дипломата ТАСС.
Ранее Навроцкий выступил на памятной церемонии, посвящённой годовщине освобождения Освенцима. Он признал вклад Красной армии в освобождение лагеря. Но одновременно возложил на СССР ответственность за Холокост. Президент Польши также заявил, что Советский Союз виноват в начале Второй мировой войны. По его мнению, это привело к трагедии Холокоста.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.