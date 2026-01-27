Франция выступила против односторонних мер в отношении США

Франция в рамках Группы семи выступила против урегулирования международных разногласий с помощью односторонних шагов и призвала страны G7 к более тесному взаимодействию на фоне ситуации вокруг Гренландии. Такая позиция отражена в коммюнике по итогам совещания министров экономики и финансов объединения, которое прошло под председательством Парижа.
Глава французского Минэкономики Ролан Лескюр в ходе обсуждений с коллегами отметил важность приоритета диалога и выработки коллективных решений в ответ на текущие глобальные вызовы. Он подчеркнул, что односторонние меры не способствуют снижению напряженности и могут подрывать основы международного сотрудничества.
Также французская сторона указала на необходимость поддержания отношений, основанных на доверии и уважении принципов суверенитета и территориальной целостности государств. Во встрече приняли участие представители всех стран G7, Евросоюза, а также руководители МВФ и Всемирного банка.
Ранее сообщалось, что Дания на фоне угроз Трампа отправила в Гренландию военную технику.