Франция выступила против односторонних мер в отношении США

Франция в рамках Группы семи выступила против урегулирования международных разногласий с помощью односторонних шагов и призвала страны G7 к более тесному взаимодействию на фоне ситуации вокруг Гренландии. Такая позиция отражена в коммюнике по итогам совещания министров экономики и финансов объединения, которое прошло под председательством Парижа.