Трамп сообщил о хорошем развитии событий на переговорах по Украине в ОАЭ

Журналисты издания Berliner Zeitung выразили мнение, что Украина стала более сговорчивой на переговорах с РФ из-за тяжелого положения дел внутри страны. Позитивный фон недавних переговоров в Абу-Даби указывает на то, что в Киеве впервые заговорили о болезненных компромиссах, но не обнародовали их, чтобы избежать внутриполитического ущерба, отметил автор статьи.