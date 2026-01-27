Трамп сообщил о хорошем развитии событий на переговорах по Украине в ОАЭ

Переговоры по Украине в Абу-Даби показали очень хорошее развитие событий. Об этом во вторник, 27 января, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
— Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и РФ, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова), передает ТАСС.
Он оставил без прямого ответа просьбу уточнить, рассматривается ли сейчас вновь идея проведения им и президентом России Владимиром Путиным личной встречи в Будапеште.
По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать трехстороннюю встречу в ОАЭ для получения гарантий безопасности.
Журналисты издания Berliner Zeitung выразили мнение, что Украина стала более сговорчивой на переговорах с РФ из-за тяжелого положения дел внутри страны. Позитивный фон недавних переговоров в Абу-Даби указывает на то, что в Киеве впервые заговорили о болезненных компромиссах, но не обнародовали их, чтобы избежать внутриполитического ущерба, отметил автор статьи.