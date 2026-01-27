Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о хорошем развитии событий на переговорах по Украине в ОАЭ

Переговоры по Украине в Абу-Даби показали очень хорошее развитие событий. Об этом во вторник, 27 января, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Переговоры по Украине в Абу-Даби показали очень хорошее развитие событий. Об этом во вторник, 27 января, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и РФ, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова), передает ТАСС.

Он оставил без прямого ответа просьбу уточнить, рассматривается ли сейчас вновь идея проведения им и президентом России Владимиром Путиным личной встречи в Будапеште.

По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать трехстороннюю встречу в ОАЭ для получения гарантий безопасности.

Журналисты издания Berliner Zeitung выразили мнение, что Украина стала более сговорчивой на переговорах с РФ из-за тяжелого положения дел внутри страны. Позитивный фон недавних переговоров в Абу-Даби указывает на то, что в Киеве впервые заговорили о болезненных компромиссах, но не обнародовали их, чтобы избежать внутриполитического ущерба, отметил автор статьи.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше