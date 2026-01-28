Куба очень близка к краху, заявил Трамп

«Куба — это страна, которая сейчас находится очень близко к краху. Они получали деньги из Венесуэлы. Они получали нефть из Венесуэлы», — сказал Трамп во время своего визита в штат Айова.
Ранее Трамп заявил, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
