Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куба очень близка к краху, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы.

Источник: Reuters

«Куба — это страна, которая сейчас находится очень близко к краху. Они получали деньги из Венесуэлы. Они получали нефть из Венесуэлы», — сказал Трамп во время своего визита в штат Айова.

Ранее Трамп заявил, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше