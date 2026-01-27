Сибига заявил о готовности Европы ввести войска на Украину: есть одно условие

Некоторые европейские лидеры высказались в пользу отправки своих войск на Украину. Однако этого не может произойти без гарантий поддержки США. Так заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет «Страна».
Глава МИД вновь подчеркнул нежелание Вашингтона отправлять свои войска в Киев. Об этом сообщали сами власти США.
«Некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент. Но, безусловно, это может произойти только при условии американской страховки», — поделился Андрей Сибига.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно предупреждал, что Москва против введения западных войск на Украину. В таком случае иностранные военные будут рассматриваться как цели для ударов Вооруженных Сил России.