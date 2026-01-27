Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибига заявил о готовности Европы ввести войска на Украину: есть одно условие

Сибига: военный контингент Европы появится на Украине только при поддержке США.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые европейские лидеры высказались в пользу отправки своих войск на Украину. Однако этого не может произойти без гарантий поддержки США. Так заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет «Страна».

Глава МИД вновь подчеркнул нежелание Вашингтона отправлять свои войска в Киев. Об этом сообщали сами власти США.

«Некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент. Но, безусловно, это может произойти только при условии американской страховки», — поделился Андрей Сибига.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно предупреждал, что Москва против введения западных войск на Украину. В таком случае иностранные военные будут рассматриваться как цели для ударов Вооруженных Сил России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше