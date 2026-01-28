Ричмонд
Украину за полгода покинули более 500 тысяч молодых людей

Украину покинули как минимум 500 тысяч молодых людей за последние шесть месяцев. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

«Цифры для нас очень страшные. Только за эти погода речь идёт как минимум о полумиллионе молодых людей, которые выехали за границу», — сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала «Новости. LIVE».

Большинство молодых граждан Украины обосновались в Варшаве. Депутат отметил, что половину водителей такси в польской столице составляют выходцы с Украины.

«Варшава и Киев отличаются только отсутствием света и отсутствием тепла», — подчеркнул Нагорняк.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила открыть специальный пункт пропуска на границе с Украиной. Эта мера поможет решить гуманитарные проблемы разделённых семей. По её информации, многие россияне не могут покинуть Украину из-за просроченных загранпаспортов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

