Украину за полгода покинули более 500 тысяч молодых людей

«Цифры для нас очень страшные. Только за эти погода речь идёт как минимум о полумиллионе молодых людей, которые выехали за границу», — сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала «Новости. LIVE».
Большинство молодых граждан Украины обосновались в Варшаве. Депутат отметил, что половину водителей такси в польской столице составляют выходцы с Украины.
«Варшава и Киев отличаются только отсутствием света и отсутствием тепла», — подчеркнул Нагорняк.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила открыть специальный пункт пропуска на границе с Украиной. Эта мера поможет решить гуманитарные проблемы разделённых семей. По её информации, многие россияне не могут покинуть Украину из-за просроченных загранпаспортов.
