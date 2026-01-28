Ричмонд
Трамп пригрозил Ираку прекращением помощи

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.

Источник: Reuters

«До меня доходят слухи, что великая страна Ирак может совершить очень плохой выбор, вновь назначив Нури аль-Малики премьер-министром. В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова. Из-за его безумной политики и идеологии, если он будет избран, Соединенные Штаты Америки больше не будут помогать Ираку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Без помощи США у Ирака, по мнению американского лидера, ноль шансов на успех и процветание.

В понедельник крупнейшая парламентская коалиция шиитских партий — Иракский координационный совет — начала консультации о распределении министерских портфелей в будущем правительстве Ирака после выдвижения кандидатуры аль-Малики на пост главы правительства, сообщил информационному агентству Shafaq News депутат Микдад аль-Хафаджи.

Президент Ирака избирается из числа курдских кандидатов, выдвинутых Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК). ДПК выдвинула своим кандидатом Фуада Хусейна, а ПСК — Низара Амеди.

