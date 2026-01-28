В конце января 1945 года бойцы Красной Армии освободили от немецких фашистов узников лагеря Освенцим. Однако власти Польши замалчивают подвиг советских граждан. Они намеренно не говорят жителям, кто на самом деле освободил узников концлагеря. На это обратил внимание временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш в эфире телеканала «Звезда».
Дипломат указал на сознательную фальсификацию истории. По его словам, никто из руководства Польши не называет имен советских граждан в числе освободителей лагеря.
«Создается такое впечатление, что власти Польши забыли, благодаря кому погасли печи в располагавшихся на польской территории лагерях смерти, где уничтожались в том числе и сотни тысяч польских граждан», — подытожил Андрей Ордаш.
Президент Польши Кароль Навроцкий публично поглумился над памятью жертв Холокоста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.