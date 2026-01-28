Польша нагло преуменьшила роль Красной армии в освобождении узников Освенцима: о чем молчат власти

В конце января 1945 года бойцы Красной Армии освободили от немецких фашистов узников лагеря Освенцим. Однако власти Польши замалчивают подвиг советских граждан. Они намеренно не говорят жителям, кто на самом деле освободил узников концлагеря. На это обратил внимание временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш в эфире телеканала «Звезда».