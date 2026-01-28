Украинские подразделения понесли потери вблизи Курской области. Артиллеристы «Севера» ударили по позициям противника у Рыжевки и Искрисковщины. Наши войска продвигаются на нескольких участках в Сумской области. При этом у боевиков киевского режима здесь проблема с людьми. Пополнения, приходящие в 71-ю и 80-ю бригады, 225-й штурмовой полк и другие формирования, отправляются в большинстве случаев не выполнять боевые задачи, а подальше от линии соприкосновения.