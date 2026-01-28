Курская область, 28 января.
Украинские подразделения понесли потери вблизи Курской области. Артиллеристы «Севера» ударили по позициям противника у Рыжевки и Искрисковщины. Наши войска продвигаются на нескольких участках в Сумской области. При этом у боевиков киевского режима здесь проблема с людьми. Пополнения, приходящие в 71-ю и 80-ю бригады, 225-й штурмовой полк и другие формирования, отправляются в большинстве случаев не выполнять боевые задачи, а подальше от линии соприкосновения.
За сутки украинские силы потеряли больше 100 человек, а также миномёт, гаубицу Д-30, внедорожники и багги. О потерях со стороны противника рассказал колумбийский наёмник, воевавший в составе 47-й бригады ВСУ. По его словам, из 46 гостей из Латинской Америки осталось в живых только трое. Остальные лежат в сумских лесах.
Харьковская область, 28 января.
Министерство обороны Российской Федерации заявляет об освобождении Купянска-Узлового. Населённый пункт находится на восточном берегу реки Оскол. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что ВСУ лишились плацдарма в Харьковской области.
— Россия же, освободив Купянск-Узловой, высвобождает силы для дальнейшего продвижения вглубь области — в частности, на Великий Бурлук, важный перевалочный пункт для ВСУ, — объяснил Коц.
Из-за ВСУ страдают мирные жители Харькова и всего региона. Боевики используют генерирующие мощности. Поэтому энергетика Украины выключается после работы наших войск.
— Харьков и, как заявляет местный гауляйтер, большая часть Харьковской области, откуда боевики терроризируют Белгород, находится без электроснабжения. Сообщают, что обесточены Изюм и Лозовая — два крайне значимых для ВСУ ж/д узла, — рассказал военкор Евгений Поддубный.
Запорожская область, 28 января.
Флаг России поднят над Новояковлевкой. Бойцы группировки «Днепр» продолжают наступать на северо-восток от Степногорска. Военкор Александр Коц пишет, что, если продвигаться в сторону Запасного и Заречного, то будет возможность занять Юрковку и таким образом перерезать трассу от Запорожья до Орехова. Такие действия осложнят положение подразделений ВСУ.
Донецкая Народная Республика, 28 января.
Армия России уничтожает противника в Константиновке. Военный журналист Павел Кукушкин в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что у врага здесь затруднена ротация, но украинские формирования сопротивляются.
— Там у них достаточно боеспособные части: начиная с 24-й механизированной бригады, как они себя называют, имени короля Даниила, также 30-я механизированная бригада, 56-я бригада. Там достаточно большое количество сил ВСУ пытается нас сдерживать. А также пресловутые «Птахи Мадьяра», которые работают на разных направлениях, — сообщил Кукушкин.
Военный аналитик Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ зашли в село Бересток. Оно примыкает к Константиновке. Эту информацию подтверждает военкор Тимофей Ермаков.
— Наши воины смогли подняться от Клебан-Быкского водохранилища, преодолев все опорники врага, — отметил Ермаков.
Реактивная артиллерия ВС РФ громит противника. Видео © Telegram / Минобороны России.
Зеленский ищет встречи с Путиным, Трамп заявил о скором мире.
Так называемый глава МИД Украины Сибига заявил, что Зеленский «готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопрос территорий и Запорожской АЭС».
Сам глава киевского режима провёл переговоры с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Среди тем была энергетическая ситуация на Украине и вступление остатков этого государства в Европейский союз. Украинский диктатор рассчитывает, что сделано это будет в следующем году.
— Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Украины, но и для Европы, — заявил Зеленский.
План евроинтегратора Зеленского на данный момент неосуществим. Дело в том, что часть членов ЕС не хотят видеть Украину в едином европейском пространстве. В свою очередь, президент США хочет, чтобы боевые действия на Украине прекратились, что выглядит более достижимым.
— Как насчёт окончания восьми войн и, возможно, ещё одной, которая на подходе? Знаете, что это такое? Но вообще — прекращение всех этих войн и всего прочего я делаю почти инстинктивно, — заявил хозяин Белого дома в интервью радиостанции WABC.