Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова обвинила Навроцкого в «глумлении над памятью жертв холокоста»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила в цинизме польского президента Кароля Навроцкого из-за его заявления о роли Советского Союза в начале Второй мировой войны и холокоста.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила в цинизме польского президента Кароля Навроцкого из-за его заявления о роли Советского Союза в начале Второй мировой войны и холокоста.

Глава Польши выступил с речью по случаю дня памяти жертв холокоста 27 января, признав факт освобождения нацистского концлагеря Красной армией, при этом обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны, которая привела к холокосту.

— Это глумление над памятью жертв холокоста, — заявила в ответ Захарова, передает ТАСС.

27 января отмечается 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 году ООН официально объявила этот день Международным днем памяти жертв холокоста.

Искажение истории свойственно и американским политикам. Весной прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что РФ внесла значительный вклад в победу над фашизмом. Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны страна понесла огромные потери, потеряв миллионы жизней. В то же время американский лидер отметил, что США были «доминирующей силой» в тот период.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше