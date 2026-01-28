Искажение истории свойственно и американским политикам. Весной прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что РФ внесла значительный вклад в победу над фашизмом. Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны страна понесла огромные потери, потеряв миллионы жизней. В то же время американский лидер отметил, что США были «доминирующей силой» в тот период.