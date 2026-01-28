Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила в цинизме польского президента Кароля Навроцкого из-за его заявления о роли Советского Союза в начале Второй мировой войны и холокоста.
Глава Польши выступил с речью по случаю дня памяти жертв холокоста 27 января, признав факт освобождения нацистского концлагеря Красной армией, при этом обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны, которая привела к холокосту.
— Это глумление над памятью жертв холокоста, — заявила в ответ Захарова, передает ТАСС.
27 января отмечается 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 году ООН официально объявила этот день Международным днем памяти жертв холокоста.
Искажение истории свойственно и американским политикам. Весной прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что РФ внесла значительный вклад в победу над фашизмом. Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны страна понесла огромные потери, потеряв миллионы жизней. В то же время американский лидер отметил, что США были «доминирующей силой» в тот период.