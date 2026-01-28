Трамп заявил о крахе Кубы

Президент США Дональд Трамп, выступая во время визита в штат Айова, заявил, что Куба находится на грани краха из-за прекращения поставок нефти из Венесуэлы.
Он отметил, что островное государство долгое время зависело от венесуэльской нефти и финансовой поддержки.
Трамп ранее предупреждал, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут полностью остановлены, и угрожал санкциями другим странам, которые продолжат обеспечивать Гавану топливом.
Ранее сообщалось, что Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным.
