Сибига заявил, что Венгрия — единственная преграда для вступления в ЕС

«Нужно называть вещи своими именами. Венгрия является единственной преградой для членства Украины в ЕС», — приводит его слова издание «Европейская правда».
Сибига уточнил, что позиция Будапешта носит системный и политически мотивированный характер, блокируя не только общеевропейские решения, но и интеграцию венгерского меньшинства на Украине. При этом он отверг предположения о разрыве диалога, заявив, что Киев перешёл от политики «незамечания» к публичным и оперативным ответам.
Министр также отметил, что Украина готовится к любым результатам предстоящих выборов в Венгрии и будет строить свою политику с учётом любой новой конфигурации власти в Будапеште.
Ранее Life.ru писал об обострении отношений Будапешта с Киевом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился вызвать украинского посла. Поводом стали заявления из Киева, которые в Будапеште расценили как попытку вмешательства во внутренние дела и оказания давления на внутреннюю политику страны.
