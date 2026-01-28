Сибига заявил, что Венгрия — единственная преграда для вступления в ЕС

Сибига уточнил, что позиция Будапешта носит системный и политически мотивированный характер, блокируя не только общеевропейские решения, но и интеграцию венгерского меньшинства на Украине. При этом он отверг предположения о разрыве диалога, заявив, что Киев перешёл от политики «незамечания» к публичным и оперативным ответам.