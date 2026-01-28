Ричмонд
Сибига заявил, что Венгрия — единственная преграда для вступления в ЕС

Киев обвинил Будапешт в создании препятствий для интеграции Украины в Европейский союз. Глава МИД Незалежной Андрей Сибига заявил, что Венгрия остаётся единственным политическим барьером на этом пути.

«Нужно называть вещи своими именами. Венгрия является единственной преградой для членства Украины в ЕС», — приводит его слова издание «Европейская правда».

Сибига уточнил, что позиция Будапешта носит системный и политически мотивированный характер, блокируя не только общеевропейские решения, но и интеграцию венгерского меньшинства на Украине. При этом он отверг предположения о разрыве диалога, заявив, что Киев перешёл от политики «незамечания» к публичным и оперативным ответам.

Министр также отметил, что Украина готовится к любым результатам предстоящих выборов в Венгрии и будет строить свою политику с учётом любой новой конфигурации власти в Будапеште.

Ранее Life.ru писал об обострении отношений Будапешта с Киевом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился вызвать украинского посла. Поводом стали заявления из Киева, которые в Будапеште расценили как попытку вмешательства во внутренние дела и оказания давления на внутреннюю политику страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

