Трамп разместил в Белом доме отправленное Путиным фото

Американский лидер Дональд Трамп в августе 2025 года провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча состоялась на Аляске. Позже российский лидер отправил президенту США фотографии с саммита. Одна из них теперь висит в Белом доме. Так написала в соцсети Х журналистка PBS Элизабет Ландерс. Она приложила соответствующий снимок.
Как оказалось, изображение разместили в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией Дональда Трампа. Снимок носит деловой характер. На нем президенты стоят рядом перед переговорами.
Под фотографией висит еще один снимок в рамке. На нем Дональд Трамп держит за руку свою внучку.
В РФ учебники новейшей истории страны планируют завершить параграфом о встрече президентов на Аляске. Такие пособия для старших классов напечатают уже в 2026 году.