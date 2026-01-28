Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и работу Совета мира по Газе

«Турция придает большое значение полному выполнению соглашения о прекращении огня и интеграции в Сирии и внимательно следит за этим процессом в координации с властями США и Сирии. Эрдоган заявил, что надеется на плодотворную работу Совета мира по Газе, и выразил уверенность, что прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и восстановление города проложат путь к прочному миру в нашем регионе», — сказано в релизе.