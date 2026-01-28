Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и работу Совета мира по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры во вторник 27 января. Об этом информирует канцелярия турецкого лидера.
Сообщается, что основными темами стали ситуация в Сирии и работа Совета мира по урегулированию в секторе Газа.
«Турция придает большое значение полному выполнению соглашения о прекращении огня и интеграции в Сирии и внимательно следит за этим процессом в координации с властями США и Сирии. Эрдоган заявил, что надеется на плодотворную работу Совета мира по Газе, и выразил уверенность, что прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и восстановление города проложат путь к прочному миру в нашем регионе», — сказано в релизе.
Напомним, Израиль продолжает операции в Секторе Газа, после соглашения о прекращении огня он разрушил тысячи зданий в этом регионе.
Ранее сообщалось, что Трамп утвердил «Совет мира» по Газе, в него вошли 19 стран.
При этом президент США Дональд Трамп, став председателем «Совета мира», получит неограниченные возможности по управлению сектором Газы.
Тем временем пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в среду, 28 января, проведет переговоры с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.