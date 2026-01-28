Ричмонд
«Это самоубийство»: Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на окончание украинского конфликта к ноябрю 2027 года, его слова приводит пресс-служба правительства страны.

Источник: © РИА Новости

Фицо, выступая на совместной на пресс-конференции с главой МИД Юраем Бланаром, назвал глупым полный запрет на импорт российского газа в ЕС, который вступит в силу с 1 ноября 2027 года.

«Я надеюсь, что к тому времени война закончится, и мы все одумаемся. Потому что отказываться российских энергоресурсов — это самоубийство, и это говорю не только я, но и другие политики из Европейского союза», — сказал он.

По его словам, Словакия с самого начала выступала против прекращения поставок газа из России, предупреждая о нехватке газа в Европе.

Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше