«Это самоубийство»: Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине

«Я надеюсь, что к тому времени война закончится, и мы все одумаемся. Потому что отказываться российских энергоресурсов — это самоубийство, и это говорю не только я, но и другие политики из Европейского союза», — сказал он.
По его словам, Словакия с самого начала выступала против прекращения поставок газа из России, предупреждая о нехватке газа в Европе.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.