Дмитриев прокомментировал предстоящий визит премьера Британии Стармера в Китай

В публикации в социальной сети X Дмитриев заявил, что от этой поездки следует ожидать катастрофических последствий и резкой реакции со стороны США. Он подверг сомнению способности Стармера балансировать в сложной международной обстановке, управлять внутренними проблемами, такими как преступность, и менять внешнеполитический курс Великобритании.