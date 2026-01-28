Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев прокомментировал предстоящий визит премьера Британии Стармера в Китай

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказал мнение о предстоящем визите премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказал мнение о предстоящем визите премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай.

В публикации в социальной сети X Дмитриев заявил, что от этой поездки следует ожидать катастрофических последствий и резкой реакции со стороны США. Он подверг сомнению способности Стармера балансировать в сложной международной обстановке, управлять внутренними проблемами, такими как преступность, и менять внешнеполитический курс Великобритании.

Визит Стармера станет первым для британского премьера в КНР с 2018 года, когда страну посещала Тереза Мэй.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Стармер высмеял Макрона за «подбитый глаз».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше