Дмитриев назвал один недостаток Стармера, который влияет на всё

Дмитриев: Стармер не способен решить проблемы Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Великобритании Кир Стармер обладает одним недостатком, который мешает ему как во внутренней, так и во внешней политике. Этим недостатком является неспособность Стармера решать проблемы. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Он не может бороться с бандами, занимающимися вербовкой несовершеннолетних, и преступностью мигрантов. Он не может изменить воинственную политику правительства Великобритании в пользу мира», — так Дмитриев высказался о Стармере в социальной сети Х.

Ранее Дмитриев запустил среди пользователей сети опрос о необходимости отставки британского премьера и по его итогам сообщил, что 96% проголосовавших пользователей высказались за отставку Стармера и только 4% за то, чтобы он остался на своём посту.

Также Дмитриев высказал мнение, что политическое будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера не выглядит радостным на фоне определённых высказываний президента США Дональда Трампа.

