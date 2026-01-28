Дмитриев назвал один недостаток Стармера, который влияет на всё

Премьер Великобритании Кир Стармер обладает одним недостатком, который мешает ему как во внутренней, так и во внешней политике. Этим недостатком является неспособность Стармера решать проблемы. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Он не может бороться с бандами, занимающимися вербовкой несовершеннолетних, и преступностью мигрантов. Он не может изменить воинственную политику правительства Великобритании в пользу мира», — так Дмитриев высказался о Стармере в социальной сети Х.
Ранее Дмитриев запустил среди пользователей сети опрос о необходимости отставки британского премьера и по его итогам сообщил, что 96% проголосовавших пользователей высказались за отставку Стармера и только 4% за то, чтобы он остался на своём посту.
Также Дмитриев высказал мнение, что политическое будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера не выглядит радостным на фоне определённых высказываний президента США Дональда Трампа.