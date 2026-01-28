Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом и обсудил ситуацию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых были затронуты ключевые международные и двусторонние вопросы. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
Собеседники обсудили состояние отношений между Анкарой и Вашингтоном, развитие ситуации в Сирии и секторе Газа, а также вопросы торговли, включая сотрудничество в оборонно-промышленной сфере. Кроме того, внимание было уделено региональным и глобальным процессам, представляющим взаимный интерес.
Эрдоган отметил готовность Турции и далее укреплять взаимодействие с Соединенными Штатами, подчеркнув, что развитие партнерства отвечает интересам обеих стран. Также была подтверждена значимость полного соблюдения договоренностей о прекращении огня и процесса интеграции в Сирии при координации действий с американской и сирийской сторонами.
Ранее Эрдоган сообщил, что в телефонной беседе с Трампом выразил обеспокоенность Анкары происходящим в Венесуэле. Эрдоган подчеркнул, что посягательства на суверенитет государств — это опасная тенденция в мировом масштабе.