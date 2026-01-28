Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом и обсудил ситуацию в Газе

Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых были затронуты темы Сирии и сектора Газа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых были затронуты ключевые международные и двусторонние вопросы. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Собеседники обсудили состояние отношений между Анкарой и Вашингтоном, развитие ситуации в Сирии и секторе Газа, а также вопросы торговли, включая сотрудничество в оборонно-промышленной сфере. Кроме того, внимание было уделено региональным и глобальным процессам, представляющим взаимный интерес.

Эрдоган отметил готовность Турции и далее укреплять взаимодействие с Соединенными Штатами, подчеркнув, что развитие партнерства отвечает интересам обеих стран. Также была подтверждена значимость полного соблюдения договоренностей о прекращении огня и процесса интеграции в Сирии при координации действий с американской и сирийской сторонами.

Ранее Эрдоган сообщил, что в телефонной беседе с Трампом выразил обеспокоенность Анкары происходящим в Венесуэле. Эрдоган подчеркнул, что посягательства на суверенитет государств — это опасная тенденция в мировом масштабе.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше