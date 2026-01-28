Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом и обсудил ситуацию в Газе

Собеседники обсудили состояние отношений между Анкарой и Вашингтоном, развитие ситуации в Сирии и секторе Газа, а также вопросы торговли, включая сотрудничество в оборонно-промышленной сфере. Кроме того, внимание было уделено региональным и глобальным процессам, представляющим взаимный интерес.