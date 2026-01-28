Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все придут в себя»: Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине закончится до 1 ноября 2027 года. Об этом высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Военный конфликт на Украине закончится до 1 ноября 2027 года. Об этом высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, когда конфликт завершится, «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в РФ делать бизнес». После окончания боевых действий «все придут в себя», заявил он изданию Hlavné Správy.

— Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты и политики, а теперь и другие политики из Евросоюза, — добавил Фицо.

Украина — это черная дыра, которая поглощает деньги и светлое будущее Европейского союза. Такое мнение 14 декабря 2025 года выразил Роберт Фицо в личном блоге. Он задался вопросом, сколько денег, полученных Киевом, в итоге было разворовано. Словацкий лидер поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Украине.

Переговоры по Украине в Абу-Даби показали очень хорошее развитие событий. Об этом 27 января сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше