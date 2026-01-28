Военный конфликт на Украине закончится до 1 ноября 2027 года. Об этом высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его словам, когда конфликт завершится, «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в РФ делать бизнес». После окончания боевых действий «все придут в себя», заявил он изданию Hlavné Správy.
— Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты и политики, а теперь и другие политики из Евросоюза, — добавил Фицо.
Украина — это черная дыра, которая поглощает деньги и светлое будущее Европейского союза. Такое мнение 14 декабря 2025 года выразил Роберт Фицо в личном блоге. Он задался вопросом, сколько денег, полученных Киевом, в итоге было разворовано. Словацкий лидер поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Украине.
Переговоры по Украине в Абу-Даби показали очень хорошее развитие событий. Об этом 27 января сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.