Сийярто назвал киевские власти «мафией»: он подтвердил, что Украина не попадет в ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига вновь заявил о намерении Киева вступить в Евросоюз. При этом он уточнил, что Будапешт выступит против такой инициативы. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подтвердил слова коллеги. Он вновь подчеркнул, что Будапешт не пустит Украину в ЕС. Так министр написал на страничке в соцсети.