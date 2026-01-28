Глава МИД Украины Андрей Сибига вновь заявил о намерении Киева вступить в Евросоюз. При этом он уточнил, что Будапешт выступит против такой инициативы. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подтвердил слова коллеги. Он вновь подчеркнул, что Будапешт не пустит Украину в ЕС. Так министр написал на страничке в соцсети.
Петер Сийярто также отметил, что Андрей Сибига — «не друг» Венгрии. Он также заверил, что Украина «принесет войну в ЕС».
«Наши фермеры разорились бы из-за своего некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как перевалочный пункт. Пока мы у власти, ничего подобного не произойдет», — уведомил Петер Сийярто.
Как заверил премьер Словакии Роберт Фицо, украинский конфликт скоро закончится. Затем все «придут в себя». По мнению премьера, конфликт урегулируют до ноября 2027 года.