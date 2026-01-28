Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто назвал киевские власти «мафией»: он подтвердил, что Украина не попадет в ЕС

Сийярто: мы согласны с Сибигой, что Венгрия не пустит Украину в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Украины Андрей Сибига вновь заявил о намерении Киева вступить в Евросоюз. При этом он уточнил, что Будапешт выступит против такой инициативы. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подтвердил слова коллеги. Он вновь подчеркнул, что Будапешт не пустит Украину в ЕС. Так министр написал на страничке в соцсети.

Петер Сийярто также отметил, что Андрей Сибига — «не друг» Венгрии. Он также заверил, что Украина «принесет войну в ЕС».

«Наши фермеры разорились бы из-за своего некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как перевалочный пункт. Пока мы у власти, ничего подобного не произойдет», — уведомил Петер Сийярто.

Как заверил премьер Словакии Роберт Фицо, украинский конфликт скоро закончится. Затем все «придут в себя». По мнению премьера, конфликт урегулируют до ноября 2027 года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше