Трамп оценил перспективы завершения украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду снова выразил уверенность, что США смогут достичь урегулирования конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

«Кстати говоря о России и Украине, я думаю, мы и с этим справимся, но мы положили конец восьми войнам», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше