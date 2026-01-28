Трамп оценил перспективы завершения украинского конфликта

«Кстати говоря о России и Украине, я думаю, мы и с этим справимся, но мы положили конец восьми войнам», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье.