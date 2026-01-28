Ричмонд
Россия готова стать посредником между США и Ираном, заявил Ульянов

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия готова оказать посреднические услуги в диалоге США и Ирана, однако пока стороны не обращались к Москве с такой просьбой, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: Reuters

«Мы всегда готовы предоставить посреднические услуги, если об этом попросят обе договаривающиеся стороны, пока этого нет. Конечно же, в первую очередь Вашингтон и Тегеран должны договариваться между собой, но складывается впечатление, что отсутствие прогресса на двустороннем треке во многом объясняется спецификой чрезвычайно запросных переговорных подходов США, которые больше смахивают на ультиматум», — сказал он газете «Известия».

Как отметил Ульянов, Москва также не собирается нагнетать обстановку в отличие от Запада и не будет требовать немедленного возобновления допуска инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США «на всякий случай» движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определенного ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.

