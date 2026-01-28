Россия готова стать посредником между США и Ираном, заявил Ульянов

«Мы всегда готовы предоставить посреднические услуги, если об этом попросят обе договаривающиеся стороны, пока этого нет. Конечно же, в первую очередь Вашингтон и Тегеран должны договариваться между собой, но складывается впечатление, что отсутствие прогресса на двустороннем треке во многом объясняется спецификой чрезвычайно запросных переговорных подходов США, которые больше смахивают на ультиматум», — сказал он газете «Известия».