Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его администрации в экономику страны поступают инвестиции в 18 триллионов долларов.
«Мы заключили рекордные сделки. В страну поступает 18 триллионов долларов. Вот почему они строят автомобильные заводы, искусственный интеллект, они строят все подряд, по всей стране строятся тысячи предприятий», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
В связи с этим американский лидер пообещал, что где-то в течение года в США произойдет очень позитивный экономический всплеск.
