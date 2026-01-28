Сийярто назвал Сибигу недругом и подтвердил, что Венгрия не пустит Украину в ЕС

«В том, что Андрей Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он нападает на нас, нет ничего нового. Однако в этом интервью у министра была фраза, с которой мы полностью согласны: “Венгрия является единственным препятствием на пути вступления Украины в ЕС”. Это абсолютная правда», — написал Сийярто в соцсети.
Министр подчеркнул, что пока у власти остаётся правительство Виктора Орбана, Украина не станет членом ЕС.
«Украина не будет членом Европейского союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС», — указал Сийярто.
Он добавил, что поспешное принятие Украины означает финансирование страны за счёт европейских налогоплательщиков и разрушение экономики ЕС. Министр заявил, что венгерские фермеры обанкротятся из-за некачественного украинского зерна, а украинская мафия превратит страну в перевалочный пункт. Сийярто заверил, что пока венгерское правительство у власти, подобного не случится.
Ранее Сибига резко ответил Орбану после его слов о вековой блокировке вступления Украины в ЕС. Украинский министр назвал премьера Венгрии лжецом.
