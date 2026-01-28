Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Газу

В ходе беседы лидеры затронули ситуацию в Сирии, работу Совета мира по сектору Газа и состояние двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул, что Турция придаёт большое значение полному выполнению соглашения о прекращении огня в Сирии, а также интеграции курдских формирований в сирийские вооружённые силы, и внимательно следит за этими процессами в координации с американскими и сирийскими властями.
Касаясь палестино-израильского урегулирования, турецкий президент выразил надежду на плодотворную работу Совета мира по Газе. Он заявил, что прекращение гуманитарной катастрофы и восстановление города могут стать основой для прочного мира в регионе.
Также в ходе переговоров были затронуты торгово-экономические отношения, включая сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Эрдоган подтвердил намерение Анкары предпринимать дальнейшие шаги для укрепления взаимодействия с Вашингтоном во всех сферах, что, по его словам, отвечает интересам обеих стран.
Напомним, Трамп пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стать членом Совета мира по урегулированию в секторе Газа. Ранее Белый дом опубликовал состав и ключевые назначения этого органа.
