Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Газу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ряд ключевых международных вопросов. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

Источник: Life.ru

В ходе беседы лидеры затронули ситуацию в Сирии, работу Совета мира по сектору Газа и состояние двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул, что Турция придаёт большое значение полному выполнению соглашения о прекращении огня в Сирии, а также интеграции курдских формирований в сирийские вооружённые силы, и внимательно следит за этими процессами в координации с американскими и сирийскими властями.

Касаясь палестино-израильского урегулирования, турецкий президент выразил надежду на плодотворную работу Совета мира по Газе. Он заявил, что прекращение гуманитарной катастрофы и восстановление города могут стать основой для прочного мира в регионе.

Также в ходе переговоров были затронуты торгово-экономические отношения, включая сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Эрдоган подтвердил намерение Анкары предпринимать дальнейшие шаги для укрепления взаимодействия с Вашингтоном во всех сферах, что, по его словам, отвечает интересам обеих стран.

Напомним, Трамп пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стать членом Совета мира по урегулированию в секторе Газа. Ранее Белый дом опубликовал состав и ключевые назначения этого органа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
