Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Газу

В ходе беседы лидеры затронули ситуацию в Сирии, работу Совета мира по сектору Газа и состояние двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул, что Турция придаёт большое значение полному выполнению соглашения о прекращении огня в Сирии, а также интеграции курдских формирований в сирийские вооружённые силы, и внимательно следит за этими процессами в координации с американскими и сирийскими властями.