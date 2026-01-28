«Росконгресс» описал сценарий ослабления рубля до 95−100 за доллар

Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару российская валюта укрепилась на 30%. С начала 2026 года рубль краткосрочно слабел от уровня закрытия прошлого года в 78,23 рубля до 78,85 рубля, однако затем снова укреплялся.