Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран столкнется с «невиданными» последствиями в случае атаки по еврейскому государству, заявление прозвучало на фоне наращивания американских сил в регионе.

Источник: Reuters

«Мы нанесли серьёзный удар по Ирану и по его террористическим прокси. Сейчас, действительно, иранская ось пытается восстановиться, но мы не позволим ей этого сделать. Если Иран совершит серьёзную ошибку и нападёт на Израиль, мы ответим такой силой, какой Иран ещё не видел», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

Комментируя возможные планы руководства США на иранском направлении, лидер еврейского государства отметил, что Израиль готов к любому сценарию.

«Президент (США — ред.) Дональд Трамп примет то решение, которое он примет, государство Израиль примет то решение, которое оно примет», — заявил Нетаньяху.

В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США «на всякий случай» движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.

