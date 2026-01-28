Скоро провалится: Трамп сделал прогноз относительно одной страны Карибского бассейна

Президент США Дональд Трамп сделал прогноз относительно будущего Кубы. По мнению американского лидера, оно весьма неутешительно.
«Куба достаточно скоро провалится. Куба действительно является страной, которая очень близка к тому, чтобы потерпеть провал», — сказал американский лидер журналистам во вторник 27 января, находясь в штате Айова, где он находился с рабочей поездкой.
Трамп указал на то, что Куба прекратила получать деньги и нефть от Венесуэлы, что может усугубить её положение.
«Посмотрим, что случится с Кубой», — резюмировал Трамп.
Ранее западные СМИ писали, что администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа занимаются поиском людей в правительстве Кубы для смещения властей в Гаване до конца 2026 года.
Кроме того, Трамп заявил, что у Вашингтона якобы не осталось никаких путей для давления на Кубу. Он предупредил, что дальше последуют только взрывы и военное вторжение.
После этого политолог Черняев назвал реальным сценарием военную операцию США на Кубе.