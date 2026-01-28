Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоро провалится: Трамп сделал прогноз относительно одной страны Карибского бассейна

Трамп предрёк падение правительству и экономике Кубы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сделал прогноз относительно будущего Кубы. По мнению американского лидера, оно весьма неутешительно.

«Куба достаточно скоро провалится. Куба действительно является страной, которая очень близка к тому, чтобы потерпеть провал», — сказал американский лидер журналистам во вторник 27 января, находясь в штате Айова, где он находился с рабочей поездкой.

Трамп указал на то, что Куба прекратила получать деньги и нефть от Венесуэлы, что может усугубить её положение.

«Посмотрим, что случится с Кубой», — резюмировал Трамп.

Ранее западные СМИ писали, что администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа занимаются поиском людей в правительстве Кубы для смещения властей в Гаване до конца 2026 года.

Кроме того, Трамп заявил, что у Вашингтона якобы не осталось никаких путей для давления на Кубу. Он предупредил, что дальше последуют только взрывы и военное вторжение.

После этого политолог Черняев назвал реальным сценарием военную операцию США на Кубе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше