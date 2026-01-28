«Не будем платить за функционирование украинского государства»: власти Венгрии запустили петицию

Венгерские власти выступили против финансирования Украины. Правительство страны запустило общенациональную петицию с призывом к руководству Евросоюза. Государство требует отказаться от помощи Киеву. Соответствующий текст опубликовали в пресс-службе правительства Венгрии.
Авторы петиции заявили, что страна не будет платить за украинский конфликт. Они считают, что граждане Венгрии не должны помогать Киеву в противостоянии Москве.
«Мы не будем платить за функционирование украинского государства в течение следующих десяти лет, мы не будем платить за повышение коммунальных платежей из-за конфликта», — говорится в тексте.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не пустит Украину в Евросоюз. По его словам, Киев «принесет войну в ЕС».