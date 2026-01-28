Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает беспорядки в Миннесоте шумихой, призванной отвлечь внимание от мошенничества властей штата на сумму более 19 миллиардов долларов.
«Это шумиха. Я с самого начала говорил, что это отвлекающий маневр… Сотни наших бухгалтеров проверяют все, что происходит, и мы обнаруживаем один случай мошенничества за другим. Мы говорим о 19 миллиардах долларов, и, вероятно, это минимальная цифра», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
При этом он назвал ситуацию в Миннесоте единственным, что омрачает достижения его нынешней администрации.
«Но это, как я считаю, легко решить», — добавил президент.
В Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции (ICE). На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг данного случая и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.