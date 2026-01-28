Захарова поставила на место Молдавию после обвинений в адрес России

Она также отреагировала на заявление Гросу о том, что российскому послу Олегу Озерову якобы не вручат верительные грамоты. Представитель МИД выразила надежду, что Кишинёв не станет создавать прецедент, противоречащий Венской конвенции, напомнив, что в истории уже бывали случаи, когда дипломаты так и не получали аккредитацию до окончания своей миссии.