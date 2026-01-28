Ричмонд
Захарова поставила на место Молдавию после обвинений в адрес России

Заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о «вызывающем» отношении Москвы не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова молдавского политика.

Источник: Life.ru

По её словам, Россия уважает суверенитет республики и не вмешивается во внутренние дела страны. Захарова подчеркнула, что российские дипломаты в Кишинёве работают в строгом соответствии с международным правом, защищают интересы государства и соблюдают законы страны пребывания.

Она также отреагировала на заявление Гросу о том, что российскому послу Олегу Озерову якобы не вручат верительные грамоты. Представитель МИД выразила надежду, что Кишинёв не станет создавать прецедент, противоречащий Венской конвенции, напомнив, что в истории уже бывали случаи, когда дипломаты так и не получали аккредитацию до окончания своей миссии.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме резко раскритиковали решение Молдавии начать процедуру выхода из СНГ. Депутаты заявили, что этот шаг нужен Кишинёву для политического жеста и демонстрации курса на евроинтеграцию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

