Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, что делает его счастливым

Трамп заявил, что счастлив от осознания, что спас десятки миллионов жизней.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас «десятки миллионов жизней» своими миротворческими усилиями.

«Мы завершили восемь войн и спасли десятки миллионов жизней. Я счастлив от этого», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома также выразил благодарность ведущему за ремарку о том, что такими достижениями стоит гордиться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше