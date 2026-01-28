Трамп оценил перспективы завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в среду вновь выразил оптимизм относительно способности Соединённых Штатов содействовать урегулированию конфликта на Украине.
Он заявил, что, по его мнению, с этой задачей также удастся справиться, напомнив о предыдущих успехах своей администрации в прекращении других военных противостояний.
Эти комментарии прозвучали на фоне завершившихся в минувшую субботу переговоров трёхсторонней рабочей группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Правительство ОАЭ охарактеризовало встречу как позитивную и конструктивную, отметив факт прямого контакта между делегациями России и Украины.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Ираку прекращением помощи.
