Трамп снова раскритиковал политику Байдена

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страну при Джо Байдене наводнили убийцы и наркоторговцы.
«Байден создал (проблему с границей — ред.), и демократы создали эту проблему. Они позволили въехать десяткам миллионов людей. Многие из них были убийцами. Многие были наркоторговцами, наркоманами, людьми из психиатрических учреждений», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
