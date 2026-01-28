Трамп снова раскритиковал политику Байдена

«Байден создал (проблему с границей — ред.), и демократы создали эту проблему. Они позволили въехать десяткам миллионов людей. Многие из них были убийцами. Многие были наркоторговцами, наркоманами, людьми из психиатрических учреждений», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.