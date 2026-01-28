Ричмонд
Трамп снова раскритиковал политику Байдена

Трамп: США при президентстве Байдена наводнили убийцы и наркоторговцы.

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страну при Джо Байдене наводнили убийцы и наркоторговцы.

«Байден создал (проблему с границей — ред.), и демократы создали эту проблему. Они позволили въехать десяткам миллионов людей. Многие из них были убийцами. Многие были наркоторговцами, наркоманами, людьми из психиатрических учреждений», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.

