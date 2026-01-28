Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным с Анкориджа

Журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно, что совместный кадр президентов висит в вестибюле между Западным крылом Белого дома и резиденцией американского лидера. На стене рядом размещено ещё одно фото — в рамке изображён Трамп, держащий за руку свою внучку.
Как выяснило РИА «Новости», фотография Путина и Трампа полностью совпадает по размеру и композиции с тем самым снимком, который американский лидер демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа. Именно этот кадр был отправлен Трампу российским президентом после завершения саммита на Аляске.
Ранее Life.ru писал, что на закрытом саммите на Аляске Дональд Трамп и Владимир Путин достигли важных договорённостей по Украине. По данным американских СМИ, там обсуждалась так называемая «формула Анкориджа», связанная с прекращением боевых действий и изменением линии контроля в зоне СВО.
