Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным с Анкориджа

Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию с российским лидером Владимиром Путиным, сделанную во время саммита на Аляске. Речь идёт именно о том снимке, который Путин лично прислал Трампу после исторической встречи в августе.

Источник: Life.ru

Журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно, что совместный кадр президентов висит в вестибюле между Западным крылом Белого дома и резиденцией американского лидера. На стене рядом размещено ещё одно фото — в рамке изображён Трамп, держащий за руку свою внучку.

Как выяснило РИА «Новости», фотография Путина и Трампа полностью совпадает по размеру и композиции с тем самым снимком, который американский лидер демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа. Именно этот кадр был отправлен Трампу российским президентом после завершения саммита на Аляске.

Ранее Life.ru писал, что на закрытом саммите на Аляске Дональд Трамп и Владимир Путин достигли важных договорённостей по Украине. По данным американских СМИ, там обсуждалась так называемая «формула Анкориджа», связанная с прекращением боевых действий и изменением линии контроля в зоне СВО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше