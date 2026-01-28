Трамп заявил, что у США очень сильные позиции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил о сильных позициях Вашингтона в Венесуэле и намерении получать значительную прибыль от реализации венесуэльской нефти. Соответствующие заявления он сделал в ходе рабочей поездки в штат Айова.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты выстраивают активное взаимодействие с Венесуэлой и рассчитывают на серьезные финансовые выгоды от сотрудничества в энергетической сфере. Он подчеркнул, что экономические результаты, по его оценке, будут выгодны как для Каракаса, так и для Вашингтона.
Трамп также отметил, что отношения США с руководством Венесуэлы находятся на хорошем уровне и в дальнейшем будут развиваться. По его мнению, текущее сотрудничество позволит стране выйти на более благоприятный уровень развития, чем когда-либо ранее, при поддержке американской стороны.
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) скрытно ведет работу над установлением постоянного присутствия США в Венесуэле.