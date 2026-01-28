Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что у США очень сильные позиции в Венесуэле

Трамп заявил о сильных позициях Вашингтона в Венесуэле и намерении получать прибыль от реализации венесуэльской нефти.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о сильных позициях Вашингтона в Венесуэле и намерении получать значительную прибыль от реализации венесуэльской нефти. Соответствующие заявления он сделал в ходе рабочей поездки в штат Айова.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты выстраивают активное взаимодействие с Венесуэлой и рассчитывают на серьезные финансовые выгоды от сотрудничества в энергетической сфере. Он подчеркнул, что экономические результаты, по его оценке, будут выгодны как для Каракаса, так и для Вашингтона.

Трамп также отметил, что отношения США с руководством Венесуэлы находятся на хорошем уровне и в дальнейшем будут развиваться. По его мнению, текущее сотрудничество позволит стране выйти на более благоприятный уровень развития, чем когда-либо ранее, при поддержке американской стороны.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) скрытно ведет работу над установлением постоянного присутствия США в Венесуэле.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше