Сийярто назвал Венгрию единственным препятствием для Украины

БУДАПЕШТ, 28 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал абсолютной правдой слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что единственным препятствием Киева на пути в ЕС является Венгрия.

Источник: AP 2024

Ранее Сибига заявил в интервью «Европейской правде», что Венгрия является единственной преградой членству Украины в ЕС.

«Тот факт, что Андрей Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он на нас нападает, — это не новость, так что давайте это оставим в стороне. Однако с одной фразой, которую министр произнес в этом интервью, мы полностью согласны. “Венгрия — единственное препятствие на пути к членству Украины в ЕС”. Это абсолютная правда», — написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, пока у власти правительство Виктора Орбана, Украина точно не станет членом Евросоюза, потому что «украинцы принесут войну в ЕС» и втянут в нее Венгрию, кроме того, действующие власти Венгрии не допустят отправки денег венгров на Украину, разорения фермеров из-за некачественного украинского зерна и превращения страны в «плацдарм для украинской мафии».

«В то же время мы знаем, что если бы к власти пришла партия “Тиса”, она бы немедленно дала зеленый свет вступлению Украины в ЕС, втянула бы нас в украинскую войну и отправляла бы наши деньги на Украину. Из этого легко понять, почему украинцы были заинтересованы в победе партии “Тиса”, — добавил он.

Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.

