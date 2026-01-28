СМИ: в Латвии посадили на десять лет участника российской конференции

Как рассказал в феврале прошлого года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, директор института стран СНГ Константин Затулин, 13 февраля спецназ Службы государственной безопасности Латвии арестовал Гапоненко. По его словам, вся вина 71-летнего профессора, обвиненного в «содействии иностранному государству», состоит в том, что он выступил в онлайн-режиме на Научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведённой Институтом стран СНГ.