Посольство России в США подтвердило задержание россиянок в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Посольство России в США подтвердило, что в Калифорнии задержали двух гражданок России после того, как они якобы «несанкционированно въехали» на военную базу.
Ранее ряд СМИ сообщал, что две гражданки России были задержаны из-за пересечения границы военной базы «Кэмп Пендлтон» в штате Калифорния.
«По информации иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после “несанкционированного въезда” на территорию военной базы “Кэмп Пендлтон” в штате Калифорния две гражданки России», — сообщили в дипмиссии.
Сейчас россиянок содержат в местном депортационном центре, их ждет репатриация. Консульские сотрудники поддерживают контакт с иммиграционными властями страны для выяснения обстоятельств случившегося.
При этом в посольстве отметили, что госдепартамент до сих пор не уведомил дипломатов о задержании россиянок.