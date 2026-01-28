Ричмонд
Российский археолог Александр Бутягин может провести в польском СИЗО до двух лет

Российский археолог Александр Бутягин, арестованный в Польше по запросу Украины, может провести в следственном изоляторе до двух лет, если судебный процесс затянется. Об этом сообщили его близкие в соцсетях.

Источник: Life.ru

Как поясняется, в случае удовлетворения апелляции по польским законам дело обычно возвращается на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Этот многоступенчатый процесс с последующими слушаниями и возможными новыми апелляциями на практике означает, что всё это время Бутягин будет оставаться под стражей. По мнению защитников, разбирательство может продлиться от полутора до двух лет.

Напомним, Бутягина задержали 4 декабря в Польше на пути из Нидерландов на Балканы из-за раскопок в Крыму. Украинская сторона официально обвинила учёного в причинении ущерба объектам культурного наследия и требует его экстрадиции. В соответствии с позицией обвинения, его действия квалифицируются по статье уголовного кодекса, которая предполагает максимальное наказание в виде десяти лет заключения.

