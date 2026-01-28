Российский археолог Александр Бутягин может провести в польском СИЗО до двух лет

Как поясняется, в случае удовлетворения апелляции по польским законам дело обычно возвращается на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Этот многоступенчатый процесс с последующими слушаниями и возможными новыми апелляциями на практике означает, что всё это время Бутягин будет оставаться под стражей. По мнению защитников, разбирательство может продлиться от полутора до двух лет.