В посольстве рассказали о задержанных в Калифорнии россиянках

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что госдепартамент до сих пор не уведомил российскую дипмиссию о задержанных 26 января в Калифорнии двух гражданках РФ, которые якобы несанкционированно въехали на военную базу.