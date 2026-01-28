Ричмонд
В посольстве рассказали о задержанных в Калифорнии россиянках

Госдеп до сих пор не уведомил Россию о задержанных в Калифорнии россиянках.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что госдепартамент до сих пор не уведомил российскую дипмиссию о задержанных 26 января в Калифорнии двух гражданках РФ, которые якобы несанкционированно въехали на военную базу.

«До настоящего момента официального уведомления от государственного департамента, которому направлена соответствующая дипломатическая нота, не поступало», — сообщили в дипмиссии.

