В посольстве рассказали о задержанных в Калифорнии россиянках

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что госдепартамент до сих пор не уведомил российскую дипмиссию о задержанных 26 января в Калифорнии двух гражданках РФ, которые якобы несанкционированно въехали на военную базу.
«До настоящего момента официального уведомления от государственного департамента, которому направлена соответствующая дипломатическая нота, не поступало», — сообщили в дипмиссии.
