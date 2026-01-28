Ричмонд
Трамп высоко оценил переговоры по Украине: на что он обратил внимание

Трамп: на переговорах по Украине происходят очень хорошие события.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп оценил ход переговоров по украинскому урегулированию. Он прокомментировал трехсторонние встречи в Абу-Даби между Россией, США и Украиной. Как утверждает американский лидер, на переговорах происходят «очень хорошие события». Так Дональд Трамп сообщил в беседе с журналистами перед отбытием в Де-Мойн.

Президент США не стал раскрывать детали переговоров. Хозяин Белого дома не уточнил также, планируется ли его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Ее проведение обсуждали в конце 2025 года.

«По Украине и России происходят очень хорошие вещи», — отреагировал Дональд Трамп.

Американский лидер провел последнюю личную встречу с Владимиром Путиным в августе 2025 года. Однако, вероятно, президент Соединенных Штатов вспоминает эти переговоры. Недавно он повесил соответствующую фотографию с президентом России в Белом доме. Изображение разместили в вестибюле, соединяющем Западное крыло здания с резиденцией Дональда Трампа. На снимке президенты стоят рядом перед переговорами.

По данным газеты The New York Times, переговоры по Украине в ОАЭ завершились на оптимистичной ноте. Стороны заявили о готовности продолжить диалог на этой неделе. В ходе прошедших бесед Москве, Вашингтону и Киеву удалось согласовать большую часть мирного плана.

В Кремле также прокомментировали контакты РФ, США и Украины в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это еще только начало процесса урегулирования. Он отметил, что работу по завершению конфликта нужно проводить конструктивно. Дмитрий Песков уточнил, что в настоящий момент переговоры проходят на экспертном уровне. Однако говорить о дружелюбной атмосфере вряд ли возможно, подчеркнул он. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что трехсторонние контакты делегаций продолжатся на этой неделе.

Как отметил Дональд Трамп, в результативности переговоров у американцев пока нет уверенности. Однако это важный шаг. Дональд Трамп выразил надежду на то, что дипломатам удастся спасти много жизней.

