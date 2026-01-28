Трамп высоко оценил переговоры по Украине: на что он обратил внимание

В Кремле также прокомментировали контакты РФ, США и Украины в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это еще только начало процесса урегулирования. Он отметил, что работу по завершению конфликта нужно проводить конструктивно. Дмитрий Песков уточнил, что в настоящий момент переговоры проходят на экспертном уровне. Однако говорить о дружелюбной атмосфере вряд ли возможно, подчеркнул он. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что трехсторонние контакты делегаций продолжатся на этой неделе.