Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после обрушившейся на некоторые штаты снежной бури задался вопросом, почему не происходит глобального потепления.
«Что случилось с глобальным потеплением?» — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Айова.
Он вспомнил, что перед предварительными выборами в штате в 2024 году было рекордно холодно. Глобальное потепление стало «одной из тех штук», заявил Трамп, не уточнив, что имеет в виду.
Снежная буря, обрушившаяся на США в выходные, затронула свыше 200 миллионов человек, до 34 человек погибли.
