Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления

Трамп после снежной бури в США поинтересовался, где глобальное потепление.

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после обрушившейся на некоторые штаты снежной бури задался вопросом, почему не происходит глобального потепления.

«Что случилось с глобальным потеплением?» — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Айова.

Он вспомнил, что перед предварительными выборами в штате в 2024 году было рекордно холодно. Глобальное потепление стало «одной из тех штук», заявил Трамп, не уточнив, что имеет в виду.

Снежная буря, обрушившаяся на США в выходные, затронула свыше 200 миллионов человек, до 34 человек погибли.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше