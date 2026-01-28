Ричмонд
В Минске ответили на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко

В Минске не придают особого значения сообщениям украинских средств массовой информации о возможных планах Киева возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует», — сказала она в беседе с РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского в Литву прошла непубличная встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, на которой обсуждалась возможность возбуждения уголовного дела против Александра Лукашенко. Такой шаг, как отмечается, намеренно заблокирует любые неформальные договорённости с Минском.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

