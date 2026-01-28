Трамп пошутил про глобальное потепление на фоне морозов в мире

По данным Национальной метеорологической службы, циклон принес в центральные и восточные штаты США сильный снег, ураганный ветер и резкое похолодание. В ряде регионов были закрыты автомагистрали, отменены тысячи авиарейсов, зафиксированы массовые перебои с электроснабжением. Власти штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Огайо и ряда других территорий сообщили суммарно о не менее чем 34 погибших в результате ДТП, обморожений и инцидентов, связанных с отключением электроэнергии.