Трамп пошутил про глобальное потепление на фоне морозов в мире

Президент США Дональд Трамп усомнился в существовании глобального потепления на фоне мощной снежной бури, обрушившейся на ряд штатов в выходные. Высказывание прозвучало после сообщений Национальной метеорологической службы США о рекордных морозах и снегопадах, затронувших более 200 млн жителей страны. Об этом сообщают американские СМИ.

Президент США иронично подметил отсутствие изменения климата в мире.

«Что случилось с глобальным потеплением?» — сказал Трамп на предвыборном митинге в Де-Мойне (штат Айова), трансляцию которого вел телеканал Fox News. Его слова приводит РИА Новости.

По данным Национальной метеорологической службы, циклон принес в центральные и восточные штаты США сильный снег, ураганный ветер и резкое похолодание. В ряде регионов были закрыты автомагистрали, отменены тысячи авиарейсов, зафиксированы массовые перебои с электроснабжением. Власти штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Огайо и ряда других территорий сообщили суммарно о не менее чем 34 погибших в результате ДТП, обморожений и инцидентов, связанных с отключением электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Россию также коснулись сильные морозы. Столбики термометров опустились до −30 градусов, а в ряде регионов гораздо ниже. Эксперты прогнозируют, что у нынешней зимы есть все шансы стать рекордной за последнее столетие.

